Padova, botte alla moglie di 30 anni più grande: arrestato tunisino

La polizia di Padova ha arrestato un marito violento per aver picchiato la compagna, di 30 anni più grande di lui. L’uomo, un cittadino tunisino di 41 anni aveva sposato la padovana due anni fa, facendo clamore proprio per la differenza di età tra i due.

Come riporta il Mattino, sabato sera la polizia è intervenuta a casa della coppia, dopo che l’uomo aveva picchiato la donna, che ha riportato ferite guaribili con otto giorni di prognosi. Il tunisino è stato condotto in carcere in attesa del pronunciamento dell’autorità giudiziaria.