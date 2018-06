Padova, soppressi fino a settembre 20 treni regionali

Condividi

Con l’arrivo delle vacanze estive saranno soppressi 20 treni regionali diretti dalla stazione di Padova alle città vicine. Come scrive Felice Paduano sul Mattino a pagina 15, i convogli interessati saranno quelli diretti a Vigonza, Dolo, Marano di Mira, Mestre e Venezia, a Monselice-Montagnana-Legnago, Mestrino-Grisignano di Zocco-Vicenza, Terme Euganee-Rovigo-Ferrara e Castelfranco-Paese-Treviso.

In particolare saranno soppressi per tutta l’estate i treni regionali delle 5:35 (Venezia), 6. 41 (Ferrara), 8:46 (Treviso), 9:18 (Legnago, sarà limitato a Monselice solo sino al 10 luglio), 9:21 (Vicenza), 11:37 (Venezia), 13:35 (Venezia), 14:26 (Vicenza), 15:39 (Venezia), 16:24 (Vicenza), 17:37 (Venezia), 17:46 (Castelfranco-Treviso), 19:37 (Venezia), 19:46 (Treviso), 20:16 (Legnago, diventa solo festivo), 20:21 (Vicenza), 20:23 (Venezia), 20:39 (Venezia), 21:26 e 23:26 (entrambi per Vicenza).