Padova, svelati i “4 ristoranti” scelti da Borghese

Ve ne avevamo già parlato settimana scorsa. A Padova era stata avvistata la troupe di Sky per la registrazione della puntata dedicata alla città del Santo del programma “4 ristoranti” condotto da Alessandro Borghese. Padova24ore.it è stata in grado di svelare prima della messa in onda, il nome dei locali coinvolti.

Il primo è il ristorante Gourmetteria di via Zabarella, un locale grande, che si sviluppava in profondità con ampio spazio all’ingresso dove mettere tutti i migliori prodotti italiani ed un altro, più nascosto e speciale, dove conservare i vini più buoni che per anni abbiamo cercato tra cantine dimenticate e casolari centenari.

Il secondo è la Gineria gourmet di via Boccalerie parte di una catena di grande successo con un’offerta originale e unica che unisce la proposta culinaria d’avanguardia al gusto di elaborati cocktail di prima qualità.

Il terzo è l’enoteca Antonio Ferrari in via Umberto che si descrive come «una famiglia italiana che da generazioni si occupa con passione e orgoglio di cibo e di vino di qualità. Siamo cresciuti in una bottega di alimentari, quella che in Veneto chiamiamo “el casoin”. Ci mettiamo l’anima mettendoci la faccia: nella scelta dei prodotti, nel modo di proporli, di presentarli, di gustarli, di condividerli, di diffonderli».

Il quarto e ultimo è Radici terra e gusto che ha come filosofia «la riscoperta di valori e sapori del passato. Le radici rappresentano le nostre origini, la nostra storia, le basi che ci hanno fatto diventare ciò che siamo oggi. Nella nostra cucina convivono le tradizioni del territorio e le tecniche più innovative, non ci sono regole, non ci sono limiti».

Ph foto principale: Facebook Antonio Bressa