Picchiata e lanciata da auto in corsa, muore 20enne

Condividi

Terribile epilogo a Torino per una ragazza di 20 anni. La giovane è stata prima picchiata e successivamente scaraventata da un’auto in corsa sulla tangenziale tra Stupinigi e La Loggia. Un uomo ha assistito alla scena e ha chiamato subito i soccorsi. La ragazza è stata portata in ospedale in condizioni disperate: aveva gli organi spappolati (da qui l’ipotesi che sia stata prima picchiata selvaggiamente) e dopo essere entrata in coma è morta.

Dai primi accertamenti la giovane è una cittadina albanese di nome Angela Mecani che si prostituiva. Gli inquirenti non escludono nessuna pista ma le più battute sono quella di una terribile punizione per uno sgarro all’organizzazione che l’ha messa sul marciapiede o l’incontro con un cliente sbagliato. I detective stanno scandagliando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per poter risalire alla targa della macchina.

Fonte: Il Fatto Quotidiano