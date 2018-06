Piove di Sacco (Pd), la Lega non sfonda: confermato Gianella

Condividi

L’ex braccio destro del leghista di ferro Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova, Andrea Recaldin, ha perso le elezioni a Piove di Sacco (Padova) contro il sindaco uscente Davide Gianella, che si è presentato con tre liste civiche. Gianella ha preso il 51,93% riconfermandosi primo cittadino, mentre Recaldin si è fermato al 46,87%. Sono quattro i Comuni che dovranno andare al ballottaggio. Adria (Rovigo),dove si sfideranno Omar Barbierato e Andrea Cavallari. San Donà di Piave (Ve), dove il centrodestra si presentava diviso, tornerà alle urne il 24 giugno. Si sfideranno Andrea Cereser del centrosinistra e Francesca Anna Elisabetta Pilla, appoggiata da Lega e Fratelli d’Italia.

Al ballottaggio del 24 giugno anche Martellago (Ve) e Bussolengo (Vr). A Barbarano Mossano (Vicenza) ha vinto Cristiano Pretto, che ha quasi doppiato l’avversario della Lega. È il primo sindaco del nuovo Comune, nato dalla Fusione di Barbarano Vicentino e Mossano. A Marostica (Vi), comune che era stato commissariato, ha vinto Matteo Mozzo della Lega. In nessun Comune del Veneto è stato eletto un sindaco del Movimento 5 Stelle, che in molti comuni non si è nemmeno presentato.

(Fonte: Viminale)

(Ph: Facebook – Davide Gianella)