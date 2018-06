Prete-biker lascia parrocchia: «parto per motopellegrinaggio»

Condividi

«Ciao a tutti, parto per l’ultimo motopellegrinaggio». Così Don Luca Boaretto, parroco 36enne di Santa Maria Assunta a Cinto Euganeo, ha annunciato venerdì sera nel corso del consiglio pastorale la sua intenzione di ritirarsi a vita privata. Come scrive Nicola Cesaro sul Mattino a pagina 25, Don Luca, da sempre amante delle due ruote, non ha voluto motivare la sua decisione alla comunità rimasta scioccata staccando il telefono.

Non è chiaro quindi se si tratti di una pausa di riflessione o di un addio definitivo. Sulla sua pagina Facebook il parroco-biker ha postato un invito aperto ad aggregarsi a lui per il giro motociclistico. Don Boaretto non è il primo a lasciare la parrocchia di Cinto: anche il suo predecessore don Fabrizio Bortolami si era infatti ritirato a vita privata per motivi personali.

(ph: Facebook – Don Luca Boaretto)