Sboarina: «con Rucco progetti da concretizzare»

19:00 – Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha espresso «grande soddisfazione per il risultato raggiunto dal neo sindaco di Vicenza Francesco Rucco, eletto al primo turno alla guida della sua città. Mi sono sentito con lui questa mattina, per complimentarmi ed accordarmi su un incontro da fare in fretta per discutere su idee e progetti che potremmo concretizzare insieme. Condividiamo gli stessi valori e potranno essere un positivo motore di crescita per le rispettive città».

«Fra i temi, la partita già aperta, e solo momentaneamente sospesa, dell’aggregazione fra le due aziende municipalizzate Agsm e Aim. Da oggi è possibile riprendere il lavoro di confronto e concretizzare quella che, in un mercato liberalizzato, è l’unica strada possibile da percorrere», ha concluso Sboarina. (Fonte: Ansa – 17:11)