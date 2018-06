Sutri, Sgarbi di nuovo sindaco: «lo farò gratis»

Condividi

Vittorio Sgarbi è stato eletto sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo. Dopo la turbolenta esperienza come primo cittadino di Salemi, in Sicilia, (e quella a San Severino Marche negli anni ’90), il critico d’arte ha vinto la sfida contro la civica dell’unico sfidante, Di Mauro Luigi detto Lillo. La sua lista, Rinascimento, ha raccolto il 58,79% delle preferenze nel piccolo comune laziale, di appena 6.600 abitanti. Sgarbi, che a marzo è tornato in Parlamento nelle fila di Forza Italia, ha dichiarato che il suo impegno a Sutri sarà «a titolo gratuito: garantirò 25 mila euro all’anno per le attività culturali».

(Ph. Shutterstock)