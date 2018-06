Treviso, con il 54,31% dei voti Conte è il nuovo sindaco

Condividi

Il nuovo sindaco di Treviso è Mario Conte, candidato di centrodestra, che ha vinto la sfida elettorale con il 54,31% dei voti. Niente da fare per il sindaco uscente Giovanni Manildo, sostenuto dal Partito Democratico, che si ferma al 37,91%. Pesante debacle quella del Movimento 5 Stelle, che con il candidato Domenico Losappio racimola un misero 4,22%. Seguono la candidata sindaco Maristella Caldato della lista Treviso Unica, con l’1,83% dei voti, Coalizione Civica, capitanata da Said Chaibi, con l’1,11% e Carla Condurso del Popolo della famiglia, con lo 0,60%. Ha votato il 59,15% dei trevigiani aventi diritto, in calo di 4 punti rispetto al 63,25% delle elezioni precedenti. A tarda notte, il neo-sindaco del capoluogo della Marca ha salutato la vittoria con un breve post su Facebook, accompagnato da una foto in cui solleva simbolicamente la chiave della città simbolo della campagna elettorale: «due sole parole: grazie Trevigiani!».