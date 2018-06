Treviso, Manildo post voto: «non rimarrò in consiglio comunale»

Condividi

Il sindaco uscente di Treviso, Giovanni Manildo, commenta in una diretta Facebook la sconfitta alle elezioni che si sono svolte ieri che hanno visto la vittoria dell’avversario Mario Conte. «E’ stata una bella campagna elettorale, basata sui contenuti dove non si è giocato sull’andare contro e cercare di denigrare l’avversario. Mi paragono all’Olanda nel calcio, che giocava bene ma perdeva sempre. Oggi ovviamente è difficile commentare sulle ragioni che mi lasciano anche abbastanza indifferente perchè credo poco alla scientificità delle analisi del giorno dopo. Per me sono stati 5 anni bellissimi di amministrazione piena. Al prossimo consiglio comunale andrò sicuramente a salutare tutti ma io non ci rimarrò. Preferisco dedicarmi di più al mio lavoro e alla mia famiglia.