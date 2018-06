Treviso, vince Conte ma è Gentilini show [VIDEO]

Condividi

«Popolo della Lega e popolo trevigiano, vi ringrazio perchè abbiamo rottamato la dittatura della sinistra e dei suoi alleati. Il nemico va ucciso al primo colpo e noi l’abbiamo ucciso. Zaia e Gentilini hanno dato la spallata definitiva evitando il pericolo ballottaggio. Treviso a noi! Mi raccomando, ora seguite Mario Conte che ha sposato il vangelo secondo Gentilini. Io lo spingerò perchè ha bisogno di una carica vitale. E io gli darò la carica per governare come merita di essere governata la città di Treviso. Voglio che torni com’era in passato quando era conosciuta in tutto il mondo ed era la città più bella del Veneto. Adesso la strada è aperta: è un’autostrada».

Prima di venire bloccato da Zaia che gli chiede di non fare un comizio, conclude dicendo: «anche Salvini ha seguito il vangelo secondo Gentilini: blocco navale. Io lo dicevo dal 96’».