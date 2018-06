Vicenza e Treviso: Rucco vince, Conte trionfa

Condividi

Nei due capoluoghi veneti interessati da questa tornata di amministrative, Treviso e Vicenza, è andata più o meno come era immaginabile che andasse: vittoria del centrodestra, sconfitta del centrosinistra, irrilevanza del Movimento 5 Stelle. Ma con qualche sorpresa e distinguo.

TUTTI, ANZI MOLTI AL MARE

Il primo evento inaspettato, ma non imprevedibile, è stata la decisa astensione: sono andati a far bisboccia estiva il 40,85% di trevigiani e il 44,21% di vicentini (in un Veneto con il 56,81 di astenuti nei 46 comuni andati al voto, contro il 61,19 dell’intera Italia). In parole povere, soltanto a poco più di metà degli elettori è fregato qualcosa di chi sarà il loro prossimo sindaco. Votare a giugno, col caldo, in una domenica cominciata col sole, non ha aiutato. Mettiamoci anche la poca distanza temporale alle elezioni politiche, che hanno risucchiato gran parte dell’attenzione del popolo e, con la lunga gestazione del governo, della tensione politica generale. E infine, c’è da tener conto delle condizioni contingenti: a Vicenza il bacino di consensi grillini, certamente ridimensionato in un voto locale rispetto al nazionale, deve aver scelto in maggioranza di disertare le urne, dato che non aveva una propria lista da appoggiare causa niet di Di Maio all’uso del simbolo per Di Bartolo, inutilmente spesosi in un endorsement per Dalla Rosa (e lo si capisce dal fatto, come vedremo, che il centrodestra ha superato il 50 più uno di un soffio, e il centrosinistra non è andato oltre il suo potenziale); a Treviso, i pentastellati hanno raccolto un misero 4,4%, evidentemente non riuscendo a pescare dal mare dell’astensionismo, che ha danneggiato più l’uscente primo cittadino del Pd che non l’arrembante ritorno a Ca’ Sugana di Lega e alleati.

PRESUNZIONE PAGATA CARA

Gli sconfitti escono dal ring conciati in modo parecchio diverso. Giovanni Manildo, che cinque anni fa strappò il successo di misura, è stato umiliato: con appena il 37,8% di preferenze, il distacco dal leghista Mario Conte (54,8%) è di ben il 17%. Un’enormità, altro che ballottaggio. Il Partito Democratico, che non è stato “nascosto” in campagna elettorale, anzi una certa visibilità se l’è temerariamente concessa, ha raggranellato uno scarso 16,4%, e la civica del sindaco un mediocre 10,1%. Delusione per la lista dell’assessore Camolei: solo il 2,1%. Non bene, ma neanche proprio male la lista più a sinistra della coalizione manildiana, Impegno Civile-Futura, con un 2,5% che è pur sempre il doppio abbondante dell’1,13% degli ex alleati di Coalizione Civica. La pasionaria ex piddina Maristella Caldato è arrivata quasi ai due punti percentuale (1,8%), segno che purtroppo l’impegno pignolo e la coerenza estrema in consiglio comunale non bastano. E’ tutta l’orbita di centrosinistra trevigiana che è stata bocciata: l’eccezionalità di questi cinque anni è stata bruscamente chiusa restando un’eccezione storica. Manildo e i suoi fedelissimi hanno pagato una presunzione ormai incistata, di quelli che “ve la insegniamo noi la buona educazione, a voi barbari”, e forse anche una campagna elettorale fatta con l’atteggiamento di chi è favorito: tutto sommato placida, pochissimo aggressiva, rivendicativa ma dai toni quasi blasé. Oppure, se non vogliamo far torto alla loro intelligenza, sapevano eccome di perdere. E hanno voluto perdere con aplomb, diciamo. Ma resta che hanno perso, e perso male.

SCONFITTA CON ONORE

Differente il discorso per il centrosinistra berico. La scoppola brucia come sale grosso sulla carne viva, allo sconfitto Dalla Rosa, ma non tanto perchè lui si è fermato al 45%, arrivando a “soli” 5 punti dall’avversario Rucco, ma perchè lui, la sfida del 2018, ha iniziato a prepararla un anno e mezzo fa, riuscendo a superare l’ostilità incrociata del sindaco uscente Variati e dell’establishment del suo stesso partito, il Pd, conquistando le primarie e conducendo poi una campagna ferrata, seria, forse anche troppo seria, non particolarmente brillante, con punte anzi alquanto rimarchevoli (ma Otello, suvvia, come ti è saltato in mente di annunciare che il problema percettivo della sicurezza l’avresti alleviato assumendo tu, tenetevi forte, l’apposita delega assessorile: tutto sei e tutto hai, tranne la phisique du role delle sceriffo), ma comunque si è battuto con onore. E infatti con onore, e non con disonore, lui è stato battuto. Da un Rucco, va sottolineato, che ha evitato il secondo turno di un’oncia. Lui, Dalla Rosa. Non la sua lista/associazione, Vinova, che ha racimolato una percentuale semi-ridicola: il 6 e fischia per cento. Rivincita morale e politica del Pd, invece, che con il 23,8%, contando pure che in Vicenza Capoluogo erano schierati molti possamaiani (seguaci e viciniori di Giacomo Possamai, coordinatore politico della campagna e ragazzo di punta del partito, non candidatosi direttamente e oggi nel limbo), diciamo che ha portato a casa un signor risultato. Beffa finale, fra parentesi, questa, per l’ex sindaco Variati, che negli ultimi dieci anni ha maltrattato, compresso, represso e tenuto alla frusta il suo partito, che adesso tiene botta dando una lezione ai teorici del civismo a capocchia. Buon dato per Coalizione Civica, che con il 3,6% dovrebbe mandare in Sala Bernarda il vecchio leone ambientalista Ciro Asproso.

VITTORIE DIVERSE

Venendo ai vincitori, anche qui una netta discrepanza c’è. A Vicenza Francesco Rucco (ex An ed ex Pdl, civico da un po’ di anni, destra moderata), ha oltrepassato la metà dei votanti di 64 decimali (50,64%), mentre il leghista ex delfino di Gentilini, Mario Conte, ha debordato giungendo al 54,8% (e staccando di brutto lo sfidante principale). Rucco non ha trionfato, Conte sì (e aver scagliato negli ultimi tre giorni, a orologeria, l’opportuno scandaletto, gli ha fatto un baffo). Entrambi con personalità medie, entrambi a capo di liste e futuri amministratori di altrettanto medietà, entrambi condottieri di campagne elettorali di medio tono e bassa intensità, non erano fatti per trascinare folle e voti oceanici. Ma Rucco non aveva dalla sua una Lega storicamente forte e radicata in città come invece Conte a Treviso, e dunque l’onda lunga del clima nazionale, con Salvini montante e spadroneggiante, lo ha beneficato fino a un certo punto (il Carroccio berico, pur in ascesa, è al 15%, mentre nel capoluogo della Marca è al 19%). Dove ha fatto il botto, Rucco, è stato nella sua civica, prima forza politica vicentina con il 24,5%. A rimediare una figura di palta è Forza Italia: un misero 5,2 a Vicenza, un miserrimo 3,6 a Treviso. Il partito azzurro di fatto non esiste più, prima di tutto sul territorio. Magrissimo il bottino di Vicenza ai Vicentini, che era stata presa di mira per la presenza, lì dentro e dentro la lista Rucco, di candidati “cripto-fascisti”: ha preso un’elemosina, l’1,2%. Segno che questo minaccioso, eternamente ritornante fascismo non è che poi faccia tutta questa gran presa (occhio però: qualora gli accusati di simpatie “nere”, se eletti fra i candidati della compagine del nuovo sindaco, non dovessero dimettersi come aveva perentoriamente promesso quest’ultimo, allora alla non-tragedia dei post “fascisti” si aggiungerebbe la farsa di caregari che fanno passare il loro duce per un uomo che non sa farsi rispettare).

CAUSA PROFONDA

Sarà banale dirlo, ma alla fine la ragione profonda dell’esito di queste due elezioni è stato il rigetto per un decennale governo che aveva fisiologicamente stufato, in quel di Vicenza (con Dalla Rosa che non avrebbe potuto neanche avesse davvero voluto, smarcarsi dall’eredità variatiana: pur con storia e profilo diversi, non aveva l’immagine nè le proposte per bucare l’immaginario da outsider di rottura), e in quel di Treviso, il rifiuto per uno strambo intermezzo di Hyksos che hanno interrotto per cinque anni il corso naturale della politica locale, stabilmente orientata a centrodestra e incentrata sulla Lega, più ammodino rispetto all’era Gentilini, ma pur sempre Lega. Erano stanchi, i trevigiani e i vicentini. Hanno voluto cambiare: tornando al tradizionale sistema di potere leghista fuori e neo-democristiano dentro, i primi; e virando a centrodestra un po’ a prescindere, dopo anni di opposizione debole e quasi invisibile, i secondi. Bella (o brutta) lì.