Vicenza torna al centrodestra, Rucco vince con il 50,64%

Il Viminale ha pubblicato i dati quasi definitivi delllo scrutinio delle amministrative 2018 in Veneto. Per quanto riguarda Vicenza, con 111 sezioni scrutinate su 112, il candidato sindaco del centrodestra, Francesco Rucco, vince al primo turno con il 50,64% staccando l’avversario del centrosinistra Otello Dalla Rosa che si ferma al 45,87%. La lista civica Rucco Sindaco risulta la più votata in città con il 24,49%. La Lega ottiene 15,87%, seguita molto più sotto da Forza Italia (5,21%), Lista Civica Cicero (2,37), Fratelli d’Italia (1,67), Popolo della Famiglia (1,29).

Per quanto riguarda il centrosinistra, il Partito Democratico raccoglie il 23,91% dei voti. La lista Da Adesso in Poi con il 7,67% supera la lista civica del candidato sindaco Vinova che arriva terza nel raggruppamento di centrosinistra con il 6,54%. A seguire Quartieri al Centro (3,86) e Coalizione Civica (3,60). Gli altri candidati sindaco si spartiscono le briciole. Alberto Filippin (Potere al Popolo) raccoglie l’1,08%, Andrea Maroso (Siamo Veneto) l’1,02%, Leonardo Bano (No Privilegi Politici) lo 0,70%, e Franca Equizi (Grande Nord) lo 0,67%.