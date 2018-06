Zaia ai viticoltori: «basta trasformare Glera in Prosecco»

Condividi

«Scordatevi che io vi trasformi il Glera in Prosecco (…) abbiamo circa 7 mila ettari di piante Glera che non danno vita al vino Prosecco ma producono, appunto, Glera». Così, in un articolo di Francesco Dal Mas su La Tribuna a pagina 16, il governatore del Veneto Luca Zaia da l’altolà ai viticoltori che, sostituendo i vecchi vigneti in nuovi di Glera (la base del Prosecco, ndr) puntano ad entrare nel mercato delle “bollicine” Doc e Docg.

Il pericolo, sottolinea Zaia, è quello di esagerare con la monocoltura con il rischio di una diminuzione di biodiversità e lo scoppio di una “bolla” economica. «Io sono convinto che nuovi vigneti di Prosecco non debbano essere piantati, bisogna invece recuperare i 1200 ettari l’anno all’interno dei 7 mila di Glera, che sono già in produzione (…) io non posso firmare un decreto che autorizza nuovi impianti». Il governatore invita invece i viticoltori a differenziare la produzione puntando di più sul biologico, sul Pinot grigio e sul Pinot nero.

(ph: terroirum.com)