Allarme bomba su volo Roma-Chicago: atterraggio d’emergenza

Momenti di panico ieri mattina sul volo Roma-Chicago della United Airlines. Nel bagno del Boeing è stata trovata una nota con scritto che a bordo c’era una bomba. L’aereo è stato costretto ad atterrare allo Shannon Airport, in Irlanda, per «potenziali motivi di sicurezza». I passeggeri e i bagagli saranno sottoposti a minuziosi controlli. Inoltre probabilmente verrà effettuata una perizia calligrafica per risalire all’autore del messaggio scritto a mano.

Fonte: Irish Times

Ph: By Cliff – originally posted to Flickr as United Airlines, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7659916