Aquarius diretta a Valencia, migranti su navi italiane

I migranti a bordo della nave Aquarius di Sos Mediterranée saranno portati a Valencia, in Spagna, da una nave della Marina italiana e una delle guardia costiera. L’ha deciso all’alba di oggi la sala operativa della guardia costiera di Roma, che ha comunicato la soluzione al comandante della nave, ferma da tre giorni nel canale di Sicilia in attesa di una soluzione alla disputa tra Italia e Malta.

Anche la Aquarius andrà a Valencia, soluzione offerta ieri dal neo premier spagnolo Pedro Sanchez, trasportando un terzo dei migranti attualmente a bordo. Nel frattempo, è atteso nelle prossime ore l’approdo nel porto di Catania della nave Diciotti della Guardia costiera italiana con a bordo 937 persone, che ha già ricevuto l’ok dal Viminale. Si ufficializza così il doppio binario del governo italiano: porti aperti alle navi militari, chiusi a quelle delle Ong.

Survivors from this critical rescue over the weekend are currently onboard #Aquarius. They urgently need a safe place to disembark. pic.twitter.com/OMqRBpUoLh

— MSF Sea (@MSF_Sea) 11 giugno 2018