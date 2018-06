Aquarius, la cantante Casale: «mettete i figli di Salvini sulla nave»

Condividi

Rossana Casale, cantante jazz attacca duramente il ministro dell’Interno Matteo Salvini e la sua decisione di non accogliere la nave Aquarius con a bordo più di 600 migranti tra i quali molti bambini. La Casale ha scritto su Facebook: «prendete i figli di Salvini e metteteli a bordo dell’Aquarius. Ora».

Salvini ha risposto con un altro post scrivendo: «pensi a cantare e lasci stare i miei figli. E si vergogni». Il profilo della cantante è stato preso d’assalto da critiche e offese ed stato bloccato.

Ph: By viditu – Rossana Casale “The Wine Concert and Readings” Jazz Trio, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24678927