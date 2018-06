Aquarius, plauso della Libia: «finalmente, mossa giusta»

Condividi

Sulla prova di forza del nuovo governo italiano sulla gestione della vicenda Aquarius arriva il plauso della Libia. «Finalmente il ministro Matteo Salvini ordinando la chiusura dei porti inizia a prendere il problema dal verso giusto. Una scelta che senza dubbio frenerà gli arrivi in Libia dall’Africa sub-sahariana e ridurrà le partenze verso l’Europa», spiegano i responsabili della guardia costiera e delle milizie legate al premier Fayez Sarraj, intervistati da Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera. Per Ayoub Qasem, comandante della marina militare a Tripoli (in foto), «le chiusure italiane indurranno chi è ancora a terra a pensarci sopra mille volte prima di imbarcarsi. E ciò significa che le partenze sono destinate a diminuire».

Dal responsabile della guardia costiera per la regione di Tripoli, Massud Abdel Samat, arrivano critiche alle Ong: «per noi hanno sempre rappresentato un ostacolo gigantesco. Sappiamo che, almeno alcune di loro, sebbene non tutte, operano a fini umanitari. Altri sono criminali “travestiti” da Ong. Però, anche nel caso di quelle più pulite, ogni volta che le loro navi si avvicinano alle nostre coste vediamo puntualmente la crescita esponenziale delle partenze dei migranti. Non so che grado di coordinamento esista con gli scafisti. Sta di fatto che gli umanitari inglesi, tedeschi, danesi, olandesi, spagnoli, facilitano le attività criminose. Salvini ha fatto la mossa giusta. Ma occorre che adesso il nuovo governo italiano si coordini con noi».

(Ph. Libyaobserver.ly)