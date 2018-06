Bassano Virtus e Vicenza Calcio, ecco cosa succederà [VIDEO]

Condividi

Stefano Rosso, presidente del Bassano Virtus e figlio di Mister Diesel Renzo neo patron del Vicenza Calcio, ha fatto il punto sulle creazione di un’unica realtà calcistica provinciale che ingloberà la squadra giallorossa, che giocherà, ripartendo dalla serie C, allo stadio Menti di Vicenza e con la maglia biancorossa.

Queste le parole di Stefano Rosso: «non ci siamo presentati alle prime due aste in tribunale a Vicenza perché non potevamo farlo. Vicenza e Bassano facevano parte dello stesso campionato, e aspettavamo che qualcun altro si facesse avanti. Ma così non è accaduto e quindi ci siamo sentiti di fare un passo importante per sostenere lo sport vicentino e ci siamo trovati dove siamo oggi. C’è moltissimo da fare – ha assicurato il dirigente calcistico – un progetto molto ambizioso. La ritenevamo un’occasione e a questo punto crediamo sia il momento giusto per iniziare a lavorare. Metteremo a disposizione le nostre competenze cercando di portare il Vicenza ad un livello dove riteniamo debba stare».