Commissario Ue all’immigrazione: «Italia va ringraziata»

Mentre dalla Francia e dalla Spagna attaccano l’Italia per la presa di posizione sulla vicenda dell’Aquarius, dall’Europa c’è chi spende parole di apprezzamento per il nostro Paese: è Dimitris Avramopoulos, commissario Ue all’immigrazione. «Non faccio il gioco del biasimo. Molta attenzione è stata data alla vicenda di Aquarius, ma questo è solo un incidente. L’Italia sta salvando altri 900 migranti, mantiene le sue responsabilità e va ringraziata per gli erculei sforzi che ha fatto negli ultimi tre anni».

«Nessuno crede che questa sia una responsabilità italiana o maltese o spagnola – ha continuato -. Questo è anche un problema europeo, che richiede una risposta europea su tutti gli aspetti, e di tutti gli Stati membri. L’incidente nel Mediterraneo con l’Aquarius ci ricorda ancora una volta che l’immigrazione non è solo una discussione teorica, ma è reale e tangibile, e soprattutto riguarda esseri umani, persone. Ci ricorda anche che il nostro lavoro non è finito e non lo sarà presto. Abbiamo bisogno di soluzioni strutturali, abbiamo bisogno di un approccio comune strutturale».

E su Matteo Salvini ha detto: «non vedo l’ora di incontrarlo. Sono in attesa di collaborare con lui, ha un portafoglio importantissimo: sarà un interlocutore della Commissione e un partner nel nostro sforzo comune».

Fonte: Il Giornale

Ph: Flickr EU2017EE Estonian Presidency