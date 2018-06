“Elvis days” a Treviso, tre giorni dedicati al mitico “re” [VIDEO]

Condividi

Da venerdì 15 giugno a domenica 17 tornano gli Elvis Days a Treviso: un intero weekend dedicato al “re” per eccellenza, Elvis Presley. Molte le novità in programma per questa quarta edizione del raduno più grande d’Italia, dalla presentatrice ufficiale Lalla Hop, al contest delle pin-up, ai menù ispirati al grande Elvis proposti dai food truck del Fingerfood Festival, partner della manifestazione. Altra grande novità è il pre-party a stelle e strisce, in programma da domani 13 giugno fino a giovedì 14 in zona Porta San Tomaso: due giorni di “riscaldamento” con expo di auto e moto d’epoca, concerti delle band The Wise Guyz e Al&The Boys e altri show. Sul palco degli Elvis Days – organizzato come di consueto dall’Home Rock Bar, insieme all’ideatore storico Franco Gasparin e con la direzione artistica di Sergio Codognotto – si alterneranno grandi band internazionali: venerdì 15 alle ore 18,30 apre le danze l’orchestra The Take Off, composta da sette musicisti, che proporrà un mix di generi musicali in voga negli anni ’40 e ’50 senza dimenticare un tributo alle grandi leggende italiane come Buscaglione e Carosone. Alle 20,30 si esibirà la The Snatch Kate Band con il suo repertorio rhythm and blues e a seguire, alle 22,15, Nicola Congiu, detto Niko, cantante performer da Oltreoceano.

Sabato 16 alle 17,45 The Boogie Nuts coinvolgeranno il pubblico on il loro cocktail esplosivo fatto di suoni acustici, energia e divertimento. Alle 19,15 tocca al rock’n’roll dei Mad Tubes, quartetto milanese dalle profonde influenze blues, mentre alle 20.15 appuntamento con la sensualità, con l’atteso Pin Up Contest (l’iscrizione al concorso è gratuita e si effettua il giorno stesso). Alle 21 spazio al grande live di Pete & the Shine Brights, il vivace trio rockabilly dalle sonorità Sun Records dei primi anni ’50, e a seguire alle 22,30 lo special artist Massimo Di Maggio, la cui band “The Di Maggio Bros.” fondata col fratello nel 1996 è stata una delle più influenti nel panorama rockabilly, che con il suo progetto solista ripropone una sintesi di tutte le sue influenze musicali, in uno spettacolo moderno e di forte impatto. Domenica 17 si apre alle 11,30 con la tradizionale Santa Messa Gospel nella Chiesa di Sant’Agnese, in Borgo Cavour, con lo scenografico concerto del Young Gospel Voices. Alle 17,30 appuntamento con la Scuola Country Line Dance per ballare a ritmo della musica dei Sons of a Gun. Alle 20 un’ondata della migliore musica d’annata rivisitata con Don Diego And The Two Steps, ispirata alla musica roots americana degli anni d’oro. Chiudono il festival i Rockin’ Bonnie Western Bound Combo, band composta da sei musicisti di esperienza pluriennale che spaziano all’hillbilly boogie all’honky tonk, country e western swing. L’ingresso è gratuito, maggiori informazioni sul sito ufficiale.