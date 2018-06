Estate in arrivo, picco di influenza: i consigli utili

Condividi

«Ci sono in circolazione attualmente più di 26 tipi di virus parenti della storica influenza che proliferano quando si presentano sbalzi termici anche nell’arco della stessa giornata. Così ci si ammala». Lo spiega il virologo Fabrizio Pregliasco, ricercatore del Dipartimento di scienze biomediche per la salute dell’Università degli studi di Milano, intervistato da Enza Cusmai sul Giornale. Un tempo i casi di malattie estive erano inferiori ai 30 mila, oggi siamo arrivati a picchi di 100 mila. Colpa del cambiamento climatico: «il nostro organismo non è in grado di compensare, si ferma la cosiddetta clearance mucociliare».

Per prevenire il rischio di ammalarsi, si possono rinforzare le difese immunitarie «con probiotici e immunostimolanti. Ci sono poi alcuni consigli pratici, come vestirsi a cipolla per limitare gli sbalzi termici e spegnere il condizionatore in auto prima di arrivare a destinazione. Inoltre, è bene impostare l’aria condizionata a massimo cinque o sei gradi in meno della temperatura esterna, ricordandosi di controllare periodicamente serbatoi d’ acqua e filtri, per evitare allergie e irritazioni delle vie aeree.

(Ph. Shutterstock)