«Il ministro Fontana venga al Gay Pride di Padova»

17:50 – «Oggi ho invitato il Ministro per la famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana al Padova Pride Village 2018, giunto all’undicesima edizione e aperto dal 15 giugno fino al 15 settembre». Lo annuncia il deputato PD Alessandro Zan, dopo le sue frasi del ministro contro le famiglie arcobaleno. «Come fondatore della manifestazione, ho voluto ribadire al Ministro che un dibattito sul tema delle famiglie arcobaleno potrà essere uno scambio proficuo per abbattere muri e pregiudizi, soprattutto dopo le sue frasi sconcertanti all’indomani del giuramento al Quirinale».

«Voglio lanciare un appello a Fontana – insiste Zan – venga al Padova Pride Village a conoscere ogni tipo di famiglia, sarà un’esperienza importante soprattutto in funzione del suo ruolo istituzionale. Mi auguro quindi che il ministro non perda questa occasione preziosa per comprendere che una coppia di due donne o di due uomini o una famiglia omogenitoriale non sono “schifezze”, per usare sue parole, ma una realtà diffusa e integrata nella società. Noi siamo disponibili ad ospitarlo in qualsiasi momento». (Fonte: Ansa)