La curiosità: Kim Jong Un si porta in giro il wc personale, ecco perchè

L’incontro tra Kim Jong Un e Donald Trump, avvenuta, oggi, è stata una delle notizie più chiacchierate del giorno. Una stretta di mano storica che potrebbe portare finalmente la pace tra i due paesi. Tra i vari dettagli e retroscena del summit, una su tutte spicca per curiosità: sembra infatti che il leader nordcoreano abbia portato con sè il suo wc portatile. Secondo l’indiscrezione riportata dal giornale della Corea del Sud Chosun Ilbo, Kim non viaggerebbe mai senza il suo gabinetto personale. Ne avrebbe addirittura uno di emergenza nella sua Mercedes.

I motivi sarebbero due. Il primo è che il leader coreano non ama sostare nei bagni pubblici. Il secondo, che ha addirittura a che fare con la pubblica sicurezza, lo spiega al Washington Post Lee Yun-keol, membro dell’unità della North Korean Guard Command: le feci di Kim Jong Un contengono anche informazioni sul suo stato di salute e per questo non possono essere lasciate in ogni luogo. È necessario che vengano rilasciate in posti protetti.

