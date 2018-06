Leader della “Nasion Veneta” ai domiciliari: «processatemi all’Onu»

Condividi

Si è tenuto ieri l’udienza preliminare del processo per resistenza a pubblico ufficiale a carico di Enrico della dinastia Vella, il “sovrano” della Serenisima Nasion Veneta. Come scrive Manuela Trevisani su l’Arena a pagina 14, il 58enne autoproclamatosi funzionario militare delle forze armate venete, ha rifiutato di riconoscere l’avvocato d’ufficio e ha chiesto al giudice di poter celebrare il processo davanti al tribunale militare internazionale, sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Il giudice ha però disposto gli arresti domiciliari fino alla prossima udienza riconoscendo a Vella una condotta refrattaria e reiterata nel non dichiarare le proprie generalità.

Vella era stato arrestato la scorsa settimana a Cerea (Verona) durante un controllo in strada. Agli agenti il sedicente “sovrano” non aveva mostrato regolare patente e documentazione allegata preferendo invece esibire un certificato di guida del fittizio “Stato dele Venesie”. Il nome del sedicente stato era anche apportato alla targa al posto della dicitura obbligatoria. Davanti alle insistenze delle forze dell’ordine, Vella aveva riacceso l’auto e si stava accingendo a ripartire. Bloccato, il 58enne avrebbe poi messo le mani addosso agli agenti tentando di sottrargli una pistola. Vella sostiene di essere cittadino dello “Stato Veneto dele Venesie” proclamato lo scorso 17 aprile a Sottomarina. Il movimento venetista che l’ha fondato non riconosce la Repubblica Italiana e le sue istituzioni.