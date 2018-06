M5S Trentino: «ci opporremo alla Valdastico Nord»

Condividi

In vista delle elezioni provinciali di ottobre, il Movimento 5 Stelle boccia l’autostrada Valdastico Nord in un documento di 16 punti caricato sulla piattaforma Rosseau. Come scrive l’edizione di Vicenza del Corriere del Veneto a pagina 14, i pentastellati ribadiscono la loro «netta opposizione alla realizzazione dell’autostrada Valdastico nord e al tratto della Tav Tac Ten-T del Brennero in quanto entrambe le opere avrebbero un effetto devastante sul territorio».

Al posto dell’autostrada, il M5S propone invece l’utilizzo delle infrastrutture già esistenti per «ridurre il traffico automobilistico privato» nell’ottica di una «provincia più green». In caso di vittoria dunque, la decisione dei pentastellati potrebbe mettere in discussione un’opera voluta da ampi settori della politica e dell’economia del Vicentino. E dalla Lega stessa, con cui ora il M5S condivide l’esperienza di governo a Roma.