Migranti, proposta del Belgio: «campo profughi in Libia»

«Se l’Italia continua a dire non lo facciamo. “Basta così“» e nemmeno Malta lo vuole fare, ci dovrà essere una soluzione con un campo per i profughi in Nord Africa». Lo ha affermato il segretario di Stato belga all’Asilo Theo Francken (in foto), intervistato dalla locale Radio1. Per Francken la decisione italiana non è una sorpresa: «Salvini l’aveva detto. Sta facendo quello che aveva promesso agli elettori».

‘Als Italië blijft zeggen: we doen het niet. Basta cosi. En Malta doet het ook niet. Ja, dan zal er een oplossing moeten komen met een opvangkamp in Noord-Afrika. Dat zijn zaken die ik voorspeld heb.’https://t.co/MZ0ixCVGbJ — Theo Francken (@FranckenTheo) 11 giugno 2018

r.a.

(Ph. Radio1.be)