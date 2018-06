Motociclismo in lutto, morto il campione 14enne Perez

Condividi

Andreas Perez, giovane promessa del motociclismo spagnolo, non ce l’ha fatta. Il pilota, di appena 14 anni, è morto in seguito all’incidente occorso ieri sul circuito di Montmelò, durante una gara del campionato del mondo Junior nella categoria Moto 3. Immediatamente soccorso, Perez era stato trasferito in elicottero nell’ospedale di Sant Pau dove è stato ricoverato con gravi lesioni cerebrali. Subito dopo il ricovero è stata diagnosticata la morte cerebrale, ma il suo cuore ha continuato a battere fino a questa mattina. Il decesso è stato confermato dal suo team, il Real Avintia Racing. Il mondo del motociclismo si è stretto attorno alla famiglia del giovane campione, rivolgendo preghiere e messaggi di cordoglio sui social network.