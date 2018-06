Odio razziale, Joe Formaggio condannato: scatta la solidarietà

Condividi

Joe Formaggio, sindaco di Albettone in provincia di Vicenza, è stato condannato nei giorni scorsi dal tribunale di Milano a pagare 12 mila euro per “incitamento all’odio razziale” per delle frasi delle durante la trasmissione radiofonica La Zanzara (clicca qui per leggere).

Alla notizia della condanna, è scattata la solidarietà dei cittadini che si stanno organizzando per raccogliere la somma da pagare. Hanno già in programma diverse iniziative: la prima sono delle t-shirt con lo slogan “Io sto con Joe Formaggio”, la seconda sono dei punti di raccolta offerte mentre la terza sono degli eventi il cui ricavato andrà alla “causa Formaggio”.

Fonte: Corriere del Veneto