Omicidio stradale aggravato, Diele condannato a 7 anni e 8 mesi

L’attore Domenico Diele è stato condannato a 7 anni e 8 mesi per la morte della 48enne salernitana Ilaria Dilillo, investita in auto all’alba del 24 giugno scorso all’uscita dell’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria.

Il pm della procura di Salerno, nell’udienza dello scorso 20 febbraio, aveva richiesto la star della tv fosse condannata a otto anni di reclusione per omicidio stradale aggravato.

Diele, impegnato in questi giorni nelle riprese del film “Una vita spericolata”, aveva investito e ucciso la donna, a bordo di uno scooter, mentre era sotto l’effetto di stupefacenti. Risultato positivo a oppiacei e cannabinoidi, Diele era senza patente, sospesa proprio per i suoi problemi di droga. L’attore venne arrestato e portato in carcere dove rimase per dodici giorni prima di essere trasferito, con il braccialetto elettronico, presso l’abitazione della nonna a Roma.