Padova, documento riservato risolve il rebus nuovo ospedale

In un documento riservato intitolato “Percorso per la realizzazione del nuovo ospedale“, l’Azienda Ospedaliera di Padova fissa le modalità di passaggio dei terreni privati nell’area destinata alla nuova struttura ospedaliera di Padova Est. Nel testo – riportato da Filippo Tosatto a pagina 23 del Mattino – si legge di un «doppio accordo» che prevede «la conclusione della fase di cessione dei terreni» in parallelo «alle fasi riguardanti l’Accordo di Programma». In pratica, la Regione potrà agire sul versante amministrativo preliminare senza attendere il completamento dell’acquisizione.

Il documento rassicura anche i creditori, individuando nell’Accordo di Programma lo strumento che «sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni e i nulla osta previsti da leggi regionali consentendo la variazione integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti». Un percorso agevolato da un «input programmatorio regionale» che «definirà in maniera più specifica gli impegni stabiliti» nel pre-accordo Zaia-Giordani del 21 dicembre, con le cessioni non necessariamente simultanee ma anche articolate in tappe successive».