Padova, educatori sequestrano cellulari: minori si barricano in aula

Ieri pomeriggio in una comunità per minori in difficoltà a Camin (Padova) è scoppiata una violenta rissa. Come scrive il Corriere del Veneto nell’edizione di Padova e Rovigo a pagina 12, 7 adolescenti si si sono barricati dentro a una stanza per protestare dopo che erano stati loro sequestrati i cellulari per punizione contro alcuni comportamenti ritenuti scorretti. Il gruppo composto da quattro nordafricani, due albanesi e un italiano, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, ha sbarrato la porta al primo piano dell’edificio e ha tentato di forzare il vano dov’erano stati depositati i telefonini ed altri effetti personali.

Col tempo la situazione di tensione è degenerata e il gruppetto di ragazzi ha svuotato gli estintori sul pavimento della stanza e lanciato oggetti dalla finestra. Gli educatori hanno dovuto perciò chiamare le forze dell’ordine giunte insieme ai vigili del fuoco che hanno usato una scala antincendio per stanare i teppistelli. I 7 saranno ora denunciati per danneggiamento e condotti in altre comunità.