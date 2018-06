Perquisizioni, Cdr del Mattino: «episodio grave di intimidazione»

Condividi

19:00 – Il comitato di redazione dei giornali veneti Gnn (Mattino di Padova, Nuova Venezia, Tribuna di Treviso e Corriere delle Alpi) condanna i sequestri e le perquisizioni alla cronista di giudiziaria Cristina Genesin compiuti dalla Guarda di Finanza oggi nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Venezia per l’ipotesi di favoreggiamento alla mafia aggravato e rilevazione di segreto istruttorio, in relazione alla pubblicazione lo scorso anno di una foto del figlio di Totò Riina a Padova. Con la cronista sono indagati anche il direttore dei quotidiani, Paolo Possamai, e il condirettore Paolo Cagnan (clicca qui per leggere).

«Un episodio grave, di intimidazione e di limitazione della libertà a una cronista che nient’altro ha fatto se non il proprio lavoro. Respingiamo al mittente questi tentativi di imbavagliare la stampa libera e chiediamo sia fatta luce al più presto su questa vicenda dai tratti paradossali. Domandiamo inoltre l’intervento degli organismi di categoria e del nuovo governo affinché sia tutelata, non soltanto a parole, la libertà di stampa e il diritto dei cittadini a essere informati». (Fonte: Ansa – 17:48)

Ph: Facebook Mattino di Padova