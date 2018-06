Profugo in tir greco, autopsia: «morto asfissiato da giorni»

Condividi

È stata effettuata l’autopsia sul corpo del profugo trovato in un camion proveniente dalla Grecia. Come scrive La Nuova Venezia a pagina 31, le analisi hanno confermato che il migrante è morto per asfissia. L’esame conferma quanto riferito dal conducente del mezzo che aveva detto di essere all’oscuro della presenza di un clandestino sul camion. Il tir, proveniente dal porto greco di Patrasso con un carico di angurie per il Nord Europa, era sbarcato a Fusina (Marghera) ed era stato bloccato mercoledì sull‘A57 in direzione Trieste dai carabinieri della mobile di Treviso.

L’odore nauseabondo proveniente dal mezzo aveva poi portato gli agenti a fare la macabra scoperta del cadavere. Secondo i dati dell’autopsia, il migrante, forse un afghano, era morto da giorni asfissiato dall’anidride carbonica con cui i traghetti riempiono le stive per limitare il rischio di incendi oppure a causa del caldo e la mancanza di acqua e cibo.