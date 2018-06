Sciatore Miller devastato, muore annegata la figlia di 19 mesi

Condividi

Emeline Gier, figlia di 19 mesi del campione statunitense di sci Bode Miller, è morta annegata domenica in una piscina di Cota de Caza, a sud di Los Angeles. La famiglia era ospite ad una festa di un vicino di casa. Hanno perso di vista la piccola per pochi secondi che sono stati fatali. Appena si sono resi conto di quanto stava succedendo disperati hanno chiamato immediatamente i soccorsi. La piccola Emmy è stata portata in ospedale dov’è morta 24 ore dopo. «Siamo più che devastati – ha scritto Miller su Instagram – la nostra bimba Emmy è morta. Mai nella vita avrei potuto pensare di provare un dolore simile».