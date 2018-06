«Se fai canestro il matrimonio funzionerà». Sposo sorprende tutti [VIDEO]

Condividi

Succede in provincia di Treviso. Durante il matrimonio tra Mattia e Marta, il parroco fa posizionare sulla navata un canestro spiegando che è la metafora del matrimonio e, per sapere se funzionerà, lo sposo dovrà fare canestro. Un tiro piuttosto difficile già in condizioni normali, figuriamoci se fra qualche minuto dirai il fatidico sì all’amore della tua vita.

Nonostante lo scetticismo dei presenti che bollano come impossibile l’impresa, Mattia tira senza esitazione la palla che finisce direttamente in canestro. Parte la standing ovation di amici e parenti e il matrimonio inizia nel migliore dei modi. Auguri agli sposi!