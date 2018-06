“Summertime”: calcio, cinema, musica e viaggi in mostra a Vicenza

Condividi

Inaugura domani, mercoledì 13 giugno, “Summertime“, la mostra collettiva di illustrazione, ospitata alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari a Vicenza, con più di 170 opere di 64 illustratori italiani e internazionali e quattro appuntamenti serali dedicati al calcio, alla musica, al cinema e ai viaggi. Tra gli autori ci sono Orlando Arocena (USA/Messico, vincitore di un Clio Award), Stanley Chow (UK), Lisk Feng (Cina, vincitrice di una Medaglia d’oro alla Society of Illustrators) e gli italiani Riccardo Guasco, Marina Marcolin, Gloria Pizzilli, Ale Giorgini, Francesco Poroli, Gianluca Folì, Mauro Gatti.

La mostra, realizzata in partnership con l’associazione Illustri e con il patrocinio del Comune, presenta illustrazioni dedicate ai più grandi campioni di calcio, ai grandi classici del cinema, alla musica e ai suoi protagonisti e alle immagini di città e luoghi di tutto il mondo. Ci saranno i contributi del polacco Bartosz Kosowski con alcuni poster dedicati a film cult, del colombiano Andrés Moncayo con una serie di omaggi al cartone animato Holly e Benji, del ceco Dušan Čežek che metterà in mostra le sue creazioni in pixel e di Davide De Cubellis. Ad arricchire e completare il programma un ciclo di quattro incontri serali (ore 20) dedicati ai temi della mostra, con dibattiti, proiezioni e musica; gli incontri saranno preceduti da happy hour (ore 19). L’ingresso è gratuito.