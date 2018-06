Tombolo (Pd), ruba 2000 euro in rete: beccato hacker

Condividi

Aveva intercettato 2200 euro di bonifico in rete e se li era accreditati sulla sua carta prepagata. È quanto scoperto ieri dai carabinieri di Tombolo (Padova) che hanno denunciato un 43enne di Prato per frode informatica. Come scrive Silvia Bergamin sul Mattino a pagina 32, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per simili reati, è riuscito con tecniche sconosciute ad impossessarsi di quanto versato da un imprenditore di Galliera Veneta ad una ditta di carburante.

La vittima aveva regolarmente effettuato il pagamento online e aveva la ricevuta ma, una volta resosi conto che il versamento non era stato ricevuto dalla controparte beneficiaria, aveva presentato denuncia. Dopo gli approfondimenti del caso, i carabinieri sono riusciti a stringere il cerchio attorno all’hacker 43enne. Sono ora in corso indagini per carpire le tecniche impiegate da quest’ultimo per impossessarsi del denaro.