Trump-Kim, lo storico summit è un successo

Si è appena concluso al Cappella hotel sull’isola di Sentosa a Singapore lo storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader supremo della Corea del Nord, il Maresciallo Kim Jong Un. I due si sono incontrati alle 9 del mattino locali (3 di notte in Italia) tra strette di mano, gesti concilianti e flash dei fotografi. Il vertice è durato circa un’ora per poi lasciare il posto alla parte del summit fra le delegazioni dei due paesi. Il clima è apparso generalmente molto cordiale e l’incontro è proseguito con un pranzo di lavoro e una passeggiata nei giardini dell’hotel dove i due leader hanno continuato le loro discussioni.

Sul tavolo del negoziato la denuclearizzazione della penisola coreana, un trattato di pace per porre fine definitivamente alla guerra di Corea, investimenti economici in Corea del Nord e l’unificazione in futuro tra il Nord e Sud della penisola rimasta divisa dal 1948. Il vertice sembra essere andato a buon fine ma non sono stati resi noti i contenuti del documento finale firmato dai due leader. C’è tuttavia l’intenzione di proseguire nel percorso di dialogo e negoziati iniziato all’inizio di quest’anno.

«Il documento che abbiamo preparato è storico, il mondo assisterà a un grande cambiamento, abbiamo deciso di lasciarci il passato alle spalle», ha dichiarato Kim Jong Un. L’incontro «è andato meglio di quanto tutti si aspettassero, faremo un grande lavoro insieme – ha dichiarato Trump -. La denuclearizzazione? Cominceremo il processo molto presto, molto, molto presto, assolutamente. È un documento molto ampio, dettagliato, lo leggerete e vedrete anche voi, si crea un legame forte tra di noi, speciale».

(Ph nymag.com)