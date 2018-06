Vicenza, i “vecchi” dell’opposizione facciano spazio ai giovani

Condividi

Tanto tuonò che piovve. Per tutta la campagna elettorale a Vicenza, lo schieramento di centrosinistra a rimorchio di Otello Dalla Rosa ha gridato al lupo per evitare che, per dirla alla Game of Thrones, l’inverno Hullweck tornasse in città. Ad urne chiuse, si può dire che scorgere i vari Sorrentino e Cicero ad occupare i banchi di Sala Bernarda e addirittura lo stesso Rucco sedersi sullo scranno più ambito fa sicuramente un certo effetto, che oscilla tra il gattopardesco e il déjà vu.

Si dice sempre: squadra che vince non si cambia. Eppure, sembra che anche i perdenti, cioè il centrosinistra, siano davvero affezionati al proprio ruolo di sparring partner. «Se vince Rucco, la città torna indietro di dieci anni», si diceva da più parti dall’entourage di Dalla Rosa. Forse avranno ragione, ma il simulacro di Hullweck non solo ha riproposto alcune meteore delle vecchie maggioranze, ma torneranno a battere i pugni sul tavolo molti esponenti delle vecchie minoranze. Come se esistesse una segreta alchimia in grado di riprodurre non solo l’amministrazione ma anche l’opposizione.

Ci si può candidare quante volte si vuole, sono gli elettori ad esprimere le preferenze (più o meno liberamente) e va riconosciuto che il turn-over, come sempre, c’è da entrambi gli schieramenti. Se l’umore era così timoroso di una riproposizione moderna di una amministrazione 1998-2008, gli elettori di centrosinistra, tranne alcuni casi come quelli degli emergenti Giovanni Selmo e Cristiano Spiller o gli uscenti Raffaele Colombara, Sandro Pupillo e Alessandra Marobin, hanno preferito riversare le proprie paure sull’usato sicuro, già testato all’opposizione.

Chi non si ricorda delle azioni di protesta di Gianni Rolando contro i tir che passano all’Albera? Allo stesso modo, anche la voce assai critica (spesso anche spina nel fianco delle maggioranze di centrosinistra) di Ennio Tosetto sembra più adatta ad imbruttire contro i soloni di centrodestra che a rappresentare un’alternativa di governo: qualcuno si ricorda di lui come assessore? E poi anche il sempiterno Ciro Asproso, figura di lotta, sì assai pacifica, ma evidentemente in grado di raccogliere consensi, essendo in procinto di iniziare il suo quarto mandato in Consiglio Comunale.

Infine, gli ex assessori confermati sono solo due: Isabella Sala e Cristina Balbi. La prima emerge dal clan di famiglia (prese migliaia preferenze cinque anni fa) capace addirittura di fare eleggere a priori, senza malizia, il cognato nonché compagno di ticket elettorale Alessandro Marchetti; per quanto riguarda la Balbi, è forse l’unica vera conferma lasciata in eredità dalla giunta Variati, in grado di rappresentare i residui di un’epoca alla quale la città ha reclamato di voltare pagina.

A questo punto, sarebbe interessante se il centrosinistra, oltre a leccarsi le ferite come più o meno ovunque, chiarisse la situazione sentimentale con i suoi elettori. Appare evidente come, tranne per alcune eccezioni, il profilo della prossima opposizione consiliare sia più una autodiagnosi post-traumatica, cioè il riaffiorire della rassegnazione di vivere in una città di destra. Sarà pure una provocazione, ma magari sarebbe opportuno se qualche eletto facesse autocritica sul perché sta là e lasciasse la possibilità di farsi le ossa ai galoppanti non eletti, che magari possano davvero levare le ruggini ad un dibattito già finito dieci anni fa. Lasciando uno spiraglio di vittoria per i prossimi cinque anni.

