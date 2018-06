Vicenza, Potere al Popolo: «vittoria Rucco? Colpa del centrosinistra»

Condividi

«Se ha vinto Rucco e se in vent’anni il centrodestra è avanzato la colpa principale è del centrosinistra che si è dimenticato del popolo, spingendo i cittadini verso il populismo». Così, in un articolo di Giulia Armeni sul Giornale di Vicenza a pagina 12, il candidato sindaco di Potere al Popolo a Vicenza, Filippo Albertin (in foto), commenta il risultato delle elezioni beriche che domenica hanno consegnato il Comune al centrodestra dopo due consecutive amministrazioni di centrosinistra guidate dal sindaco Achille Variati.

Albertin, che nella tornata elettorale ha ottenuto l’1,08%, punta anche il dito contro il cosiddetto “voto utile”. Secondo il candidato di PaP infatti, molti militanti della base, riconducibili in gran parte nel popolo del centro sociale Bocciodromo, avrebbero preferito votare il centrosinistra moderato per fare muro contro la coalizione di destra guidata da Francesco Rucco.

(ph: risorgimentosocialista.it)