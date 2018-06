“White party”, notte bianca di inizio estate a Gardaland

Condividi

Sabato 16 giugno inizia la stagione estiva di Gardaland, con il grande evento “Gardaland Notte Bianca – The White Party”. A partire dalle 18.30, la festa – è gradito il dress code in bianco – trasformerà l’iconica piazza Valle dei Re in una vera e propria discoteca all’aperto, con dj set e gli ospiti di Rtl 102.5. Per l’occasione, l’orario di apertura del parco sarà prolungato fino all’una di notte: 15 ore di divertimento per festeggiare l’inizio della bella stagione e presentare in anteprima assoluta il singolo “#generazionegardaland” – disponibile negli store digitali e in streaming -, interpretato per l’occasione dal rapper Briga, reduce dall’esperienza del programma Amici. #generazionegardaland sarà la colonna sonora della stagione 2018 che darà il nome al nuovo show estivo: un mix di musica, divertimento e social network, in programma tutte le sere fino al 9 settembre.

I festeggiamenti inizieranno alle 18.30 quando il conduttore radiofonico Fernando Proce accoglierà sul palco di Gardaland lo special guest della serata: Cristiano Malgioglio. Il celebre cantautore farà emozionare il pubblico presente sulle note di “Mi sono innamorato di tuo marito” e presenterà il nuovo singolo “Danzando”. A seguire si alterneranno sul palco alcuni tra i dj più noti del panorama musicale, da Cristian Marchi a Massimo Alberti, passando per Eros dj e 10q. Presente anche Ludovica Pagani, influencer, dj e volto noto del mondo dello sport. Alle ore 23 ritorna Fernando Proce con i grandi successi degli anni ’90 inseriti nella compilation “90’s Original Party Vol 2”, insieme a una special guest d’eccezione: la regina della dance Corona. A mezzanotte tutti col naso all’insù per lo spettacolo di fuochi d’artificio e a seguire il divertimento continua con il Dj Sautufau e Angelo Baiguini. Maggiori informazioni su orari e biglietti sono disponibili sul sito del parco.