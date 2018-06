Bagnoli, video dei profughi per fermare le partenze

Condividi

Il Comune di Bagnoli di Sopra (Padova), dove si trova uno dei più grandi hub per migranti del Nord Italia aderisce al progetto “Pand Pas“, finanziato dall’Unione Europea con la duplice funzione di favorire l’integrazione dei migranti nel tessuto sociale del Paese ospitante e di ridurre le partenze dai luoghi d’origine. Come scrive Andrea Pistore sul Corriere del Veneto a pagina 9, per raggiungere tale obbiettivo, il Comune ha intenzione di girare una serie di video che raccolgono le testimonianze dirette dei profughi, da inviare poi ai loro connazionali nei Paesi d’origine per scoraggiarli a intraprendere lo stesso viaggio.

Coinvolti nel progetto anche alcuni Comuni di Portogallo, Slovenia, Croazia e Cipro. «L’idea è quella di realizzare un video documentario e dei filmati da mandare direttamente in Africa tramite alcune organizzazioni internazionali come Medici Senza Frontiere – spiega il sindaco Roberto Milan – Chi parte deve sapere a cosa realmente va incontro. La realtà dei campi profughi è molto diversa da quella che queste persone si immaginano prima di imbarcarsi». Per chi vive nel campo di Bagnoli invece verranno inaugurati con la Prefettura dei percorsi formativi da 750 ore che spaziano dall’educazione civica all’igiene personale, dalla raccolta differenziata alla parità di genere.