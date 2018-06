Governo, Cacciari: «egemonia Lega, M5S rischia deriva a destra»

Condividi

Matteo Salvini è il grande protagonista della politica italiana degli ultimi giorni e la linea leghista sembra essere preponderante su quella del M5S. Per il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, intervenuto questa mattina a Circo Massimo su Radio Capital, l’egemonia della Lega rischia di portare a «una deriva a destra dei 5 stelle. Cosa gravissima. E questa è la grande colpa del PD: aver creato le condizioni per la formazione di un movimento di destra-destra in Italia, il più grande d’Europa. I 5 stelle erano stati argine a una deriva di destra, e l’argine adesso sta cadendo. La Lega sta guadagnando voti anche al sud, li sta divorando. Anche perché i 5 stelle sono like, non hanno mica la struttura organizzativa o la forza politica della Lega».

«Era chiaro dal giorno dopo le elezioni che una prospettiva di governo con la Lega avrebbe messo in grande sofferenza l’elettorato di sinistra dei 5 stelle», aggiunge Cacciari. «I programmi con cui si sono presentati all’elettorato sono incompatibili, questo è il punto. Il famoso contratto di governo mette insieme capra e cavoli. Ci sono contraddizioni palesi, enormi. Ma se da questa coalizione emerge una leadership egemonica, come sta emergendo, l’altro dovrà adeguarsi. Perché Di Maio e i 5 stelle non potranno mai uscire da questo governo: per loro è questione di vita o di morte. Se i 5 stelle fallissero alla prova del governo, scomparirebbero. Il loro voto è quanto di più labile e liquido si possa immaginare: può sparire in una settimana. Per questo devono stare aggrappati a questo governo».

Fonte: Dagospia