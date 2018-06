Dal notaio per separazione, spara alla moglie e si uccide

Condividi

Tragedia in pieno centro a Udine. Questa mattina, dopo le 10, una coppia in fase di separazione aveva appuntamento da un notaio per redigere un atto. Al momento del folle gesto oltre a Giuliano Cattaruzzi e alla moglie Donatella Briosi​ erano presenti il notaio, gli avvocati dei due e il figlio.

E’ bastato un attimo: Cattaruzzi si è alzato in piedi, ha estratto la pistola e ha fatto fuoco prima contro la moglie colpendola con due proiettili alla nuca. Poi ha girato l’arma verso di sè e ha sparato di nuovo, per l’ultima volta.

