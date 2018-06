Francia-Italia, rapporti sempre più tesi: Farnesina convoca ambasciatore

Condividi

Dopo l’attacco francese di ieri sulla vicenda della nave Ong Aquarius, i rapporti si fanno sempre più tesi. In serata, ospite a Otto e Mezzo, Matteo Salvini aveva risposto per le rime a Macron: «il Paese più in torto con noi è la Francia che ha preso finora 640 immigrati ma si era impegnato per 9610 persone. Al Presidente francese dico “Emmanuel, se hai il cuore così d’oro come dici, domani ti daremo le generalità di 9mila migranti che ti eri impegnato a prendere“. Visto che ci danno lezioni, i francesi si prendano questa lezione». Stoccata anche alla Spagna da parte del ministro dell’Interno: «sparano sulla frontiera di Ceuta, io non mi sognerei mai di farlo».

Stamattina Salvini ritorna a scrivere su Facebook: «i francesi fanno i fenomeni ma hanno respinto più di 10.000 persone alle frontiere con l’Italia, tra cui molte donne e bambini, e accolgono (e pagano) molti meno richiedenti asilo di noi. Ricordo poi che, sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia, con la guerra, e a sud della Libia. L’Italia oggi è tornata centrale e ha risvegliato l’Europa, spero che tutti i Paesi diano il loro contributo per l’obiettivo comune: difesa delle frontiere esterne, difesa del Mediterraneo. Prima gli Italiani, io mantengo la parola!».

Infine l’Ansa dirama la notizia che la Farnesina ha convocato l’ambasciatore francese Christian Masset.

