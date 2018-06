Governo, Bitonci e Fantinati sottosegretari

Condividi

Proseguono a Roma i lavori sul completamento della squadra di governo. Come scrive il Mattino a pagina 6, ieri sera in un vertice del Consiglio dei ministri serale, si è trovata la quadra tra Lega e M5S sui nomi di altri viceministri e sottosegretari. Per quanto riguarda i veneti, nella lista figurano l’ex sindaco di Padova Massimo Bitonci, nominato sottosegretario all’Economia, il trevigiano (di Oderzo) Franco Manzato (Lega) alle Politiche agricole, e il nogarese Mattia Fantinati (M5S) alla Pubblica amministrazione. Oggi verranno eletti dalla Camera anche un questore e un vicepresidente, dopo le nomine di Riccardo Fraccaro e Lorenzo Fontana a ministri. Al posto del primo andrà al bellunese Federico D’Incà, (M5S).