Guerrino, il 99enne che non si arrende: «voglio rinnovare la patente»

Guerrino Moretto, pensionato 99enne, 100 anni il prossimo 21 luglio, non si arrende. Come scrive Rosario Padovano su La Nuova Venezia a pagina 34, dopo una frattura alla spalla provocata da una caduta, l’anziano scrittore e sommelier è intenzionato a tutti i costi a riottenere la patente di guida. Il rinnovo scade infatti proprio il giorno del suo centesimo compleanno ma Moretto non ne vuole sapere di rinunciare alla macchina.

«Questo infortunio proprio non ci voleva – commenta amaro – ci vedo ancora bene, ma obiettivamente non so se riuscirà a ottenere il rinnovo del permesso di guida. Io comunque ci provo». Moretto, è nato a Chions in Friuli nel 1918 durante la Prima Guerra Mondiale ma è ora residente a Portogruaro. È conosciuto per il suo libro “La stella di Denis” ed è ancora molto arzillo tanto da curare un proprio profilo Facebook.

(ph: shutterstock.com)