La jihadista pentita: «Daesh ama il sangue, voglio tornare in Italia»

Condividi

«Daesh ama uccidere la gente, ama il sangue». Sonia Khediri, foreign fighter 21enne trevigiana, racconta la vita in Siria sotto il regime del cosiddetto Stato Islamico. Sospettata di essere la moglie del numero due di Isis, l’emiro tunisino Abu Hamza, è stata catturata mentre tentava la fuga e rinchiusa insieme ad altre 100 donne in un campo profughi. Khediri ha raggiunto Raqqa nel 2015. «Una volta andando al mercato ho visto un uomo appeso per strada – racconta al Tg1, intervistata da Stefania Battistini -. Quando uccidono una persona la lasciano appesa per tre giorni».

Alla domanda se sia pentita di essersi unita ai tagliagole di Daesh risponde laconica: «ovvio». Sonia ammette di voler tornare in Italia, con l’aiuto della famiglia. E poi spiega: «ci sono tanti uomini che ancora amano e sono ispirati da Daesh». E il timore è proprio quello che i molti foreign fighters partiti per combattere in Siria, ormai accerchiati e sconfitti, possano fare rientro in Europa.

r.a.