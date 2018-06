Mamma picchiò prof nel Padovano, il figlio è stato bocciato

Condividi

La movimentata vicenda di cui tanto si è parlato in questi giorni, di una mamma che ha preso a schiaffi la professoressa del figlio in una scuola media di Selvazzano in provincia di Padova, si è conclusa con la bocciatura del ragazzino. Le parole della madre al Mattino: «immaginavo che lo avrebbero bocciato anche se contavo sulla comprensione degli altri professori, evidentemente gli hanno abbassato qualche voto». La donna già nei giorni scorsi aveva chiesto scusa ma aveva anche aggiunto che la professore l’aveva sfidata e aveva parlato di diritto negato al figlio di essere interrogato per recuperare l’insufficienza.

Ph: Facebook Enoch Soranzo Sindaco Selvazzano D.-Presidente Provincia di Padova